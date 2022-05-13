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Eda Nur'a cinsel saldırı davasında savcı 18 yıl istedi, mahkeme beraat verdi

Ankara Çankaya'da 15’inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a, ölümünden önce cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla yargılanan ve savcının 18'şer yıl hapis talep ettiği sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu, beraat etti.
Eda Nur'a cinsel saldırı davasında savcı 18 yıl istedi, mahkeme beraat verdi

Eda Nur Kaplan, geçen yıl 7 Ağustos'da ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajı gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alınıp, tutuklandı. 2 sanık hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Sanıklardan Yusuf Güzelyurt yargılama sırasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ  
Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt, tutuklu sanık Mehmet Ardıçoğlu, Eda Nur Kaplan’ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, celse arasında verilen ara karar gereği olay günü otelde tutanak tutan polis memurlarını tanık olarak dinledi. Ardından söz alan cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Mehmet Ardıçoğlu, "Ben zorla bir şey yapmadım. Sosyal medyadan algı yaratılarak suçlandık. Bütün iddialar yalandır. Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi. Sanık Yusuf Güzelyurt da, "Tüm raporlar suçsuz olduğumuzu gösteriyor. Suçsuz olduğumuz halde bir kadının beyanı ile hayatımız mahvoldu. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI
​Mahkeme heyeti her iki sanığı da suçsuz bularak beraatlarına hükmetti. Sanık Ardıçoğlu hakkındaki kararın oy birliği, sanık Güzelyut hakkındaki kararın ise oy çokluğu ile alındığı belirtildi. Kararla birlikte tutuklu sanık Ardıçoğlu’nun tahliyesine de hükmedildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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