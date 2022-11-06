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Eda Sayak, dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Eda Sayak, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.
Eda Sayak, dünya şampiyonu oldu

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final yarışları, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Şilili rakibini yenerek şampiyon oldu

Raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisi yarı finalinde mücadele eden milli bocceci Eda, Hırvat rakibini 12-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Şilili rakibi Franca Martini ile eşleşen Eda, rakibine 17-14 üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.

Eda, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Parkuru, omzuna aldığı Türk bayrağıyla turlayan Eda'nın mutluluğuna, Bocce Milli Takımı oyuncuları ve antrenörleri de ortak oldu.

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