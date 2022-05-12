Edanur’u öldüren sanığa müebbet

ANTALYA'da kafede çalışan sevgilisi Sıla P. (21) ile tartıştığı sırada garsonlardan Edanur Demir'i tabancayla öldüren Sefa Melih Dönmez'e (22), ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Olay, geçen 8 Ocak gecesi Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı’ndaki bir kafede meydana geldi. Kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. ile Sefa Melih Dönmez arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanlarına gelen kafe çalışanı Edanur Demir, Sefa Melih Dönmez'in ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Edanur Demir, kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Dönmez, yakalanıp, tutuklandı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Sefa Melih Dönmez, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dönmez'e kaçmasında yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık O.A.K ile taraf avukatları ve mağdur yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

‘SİLAH BİRDEN PATLADI’

Tanık A.Ö.T. (15) olayın kafede kız arkadaşını beklediği sırada yaşandığını söyledi. A.Ö.T. "Ben uzaktayken Melih’in elindeki tabancayı yere doğru tuttuğunu gördüm. Edanur, Sefa’nın kolunu tuttu ve kendi kafasına kadar tabancayı kaldırdı ve silah birden patladı. Benim Sefa ile aramda hiçbir kimse yoktu. Yaklaşık 10-15 metre mesafe vardı” dedi.

SANIK AVUKATI, BİLİNÇLİ TAKSİR İLE CEZA ALMASINI TALEP ETTİ

Sanık Sefa Melih Dönmez’in avukatı Abdullah İlkkahraman ise savunmasında Dönmez ile Edanur Demir arasında bir husumetin ve herhangi bir tehdit, hakaret olmadığını söyledi. Olayın kasten gerçekleşmediği aktaran Av. İlkkahraman, "Ortada kasten işlediğine dair şüphe kapsamında dahi bir delil yoktur. Kasten sıkmış olsaydı 2-3’üncüyü sıkardı. Bu nedenle müvekkilin olayı kasten işlenmediği için beraatini, mahkeme aksi halde ise bilinçli taksir ile cezalandırılmasını, yine mahkeme aksi kanaatte ise olası kast durumunu göz önüne alarak hüküm ile birlikte tahliyesini talep ediyoruz” diye konuştu.

SANIK DÖNMEZ: BEN KASTEN BİR ŞEY YAPMADIM

İlk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Sefa Melih Dönmez'in 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, tutuksuz sanıklar O.A.K. ve B.B.'nin ise sanığın kaçmasına yardımcı olmak suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Mütalaaya karşı savunmasını bugün yapan Sefa Melih Dönmez, "Ben kasten bir şey yapmadım. Bir saniyede gelişen bir olaydı. Kasten yapacak bir hukukum yok. Sevdiğim bir kardeşimdi. Bir husumetim yoktu. Avukatımın beyanlarına katılıyorum. Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum” dedi.

‘CİNAYET İŞLEDİĞİNDEN HABERİM YOKTU’

Tutuksuz yargılanan sanık O.A.K., "Ben olay tarihinde sanık Sefa’yı Burdur’a götürüp bırakmaktan başka bir eylemim olmadı. Kendisinin cinayet işlediğinden haberim yoktu. Polislerin durdurması üzerine olayı öğrendim” diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan Sefa Melih Dönmez indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar O.A.K. ve B.B.’ye sanığın kaçmasına yardımcı olmak suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

‘ÇOK ŞÜKÜR ADALET YERİNİ BULDU’

Duruşma sonrası ailesi, Edanur Demir’in fotoğrafıyla adliye önünde açıklama yaptı. Anne Pakize Çiftçi ağlayarak, "Çok şükür adalet yerini buldu. Suçu günahı neydi, hayattan kopardılar?” dedi.

‘EN AZINDAN DAHA RAHAT MEZARINA GİDECEĞİM’

Abla Esra Demir ise "İlahi adaletten hiçbir zaman şüphem yoktu. Bu dünyada da adaletin yerini bulması benim için çok iyi bir şey. En azından daha rahat mezarına gideceğim. Mezarındayken daha rahat konuşacağım” diye konuştu.

‘DİLERİM İSTİNAFTAN AYNI SONUCU ELDE EDERİZ’

Av. Gizem Kaya, olayın şakalaşma olmadığının baştan beri belli olduğunu söyledi. Kaya, "Adalet yerini buldu ama hiçbir zaman ailenin acısı dinmeyecek. Edanur geri gelmeyecek. Biz istediğimiz sonucu elde ettik. Dilerim istinaftan aynı sonucu elde ederiz” dedi.