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Edirne-İstanbul arası yolculuk süresi hızlı trenle kısalacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla Edirne-İstanbul arası yolculuğun 1 saat 20 dakikaya ineceğini söyledi.
Edirne-İstanbul arası yolculuk süresi hızlı trenle kısalacak

Edirne İl Koordinasyon Kurulu, Vali Canalp başkanlığında Deveci Han Kültür Merkezi'nde toplandı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü belirten Canalp, hızlı tren çalışmalarının Edirne ayağının proje içinde en çok ilerleyen bölüm olduğunu belirtti.

Hızlı tren proje çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması için Edirne'de İcra Kurulu oluşturduklarını ifade eden Canalp, şöyle devam etti:

"Hızlı tren çalışmasında yaşanabilecek aksaklıkları minimize etmek adına çalışmalar yapılıyor. Köy muhtarlarımız, Vali Yardımcımız Yusuf Güler başkanlığındaki kurulun üyesi. Geçiş güzergahındaki kamu kurumlarının müdürleri bu kurulun üyesi. Bu kurulun çok faydalarını gördük. Yapılan işlerin seri şekilde yapılmasını ve sorunların minimal düzeye indirilmesinde faydası oldu."

Canalp, hızlı tren projesinin Edirne'nin vizyon projelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Hızlı treninin seyahat sürelerini kısaltacağını vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"Her ne kadar arada Kırklareli ve Tekirdağ varsa da bu proje bittiği zaman Edirne, İstanbul ile komşu olacak. 1 saat 20 dakikaya inecek ulaşım süresi. Bu süre bazen İstanbul'un kendi içerisinde iki ilçesi arasında sürüyor. İstanbul'dan yola çıkan bir insan 1 saat 20 dakikada Edirne'ye gelecek. Bunun yanında Türkiye'deki hızlı trenler insanların hızlı seyahati için öngörülmüş durumda, bu projenin bir özelliği de yük taşımacılığını da hızlı bir şekilde yapacak. Türkiye'nin örnek bir projesi."

Vali Canalp, 2022 yılı yatırım programında yer alan 299 projede de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bu arada Vali Canalp, toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bölge Müdürlüğünden temsilci katılmamasına tepki göstererek ilgilisinin uyarılması talimatını verdi.

Toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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