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Edirne ve Tekirdağ'da fener alayı yürüyüşü

EDİRNE ve Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşleri gerçekleştirilirdi.
Edirne ve Tekirdağ'da fener alayı yürüyüşü

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında valilik tarafından resepsiyon verildi. Edirne'de bir tesiste gerçekleştirilen resepsiyonda Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık misafirleri karşıladı. Resepsiyon sonrası, Edirne Belediye Başkanlığı tarafından fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katılırken, büyük Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşındı. Atatürk Bulvarı boyunca gerçekleştirilen yürüyüş kent merkezindeki Atatürk anıtında son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Toplanan kalabalığa konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 100 yıl önce bir toprağın kaderinin, bir milletin geleceğinin çizildiğini belirtti. Gürkan'ın konuşmasının ardından tören alanında belediye bandosu eşliğinde marşlar söylendi.

TEKİRDAĞ'DA FENER ALAYI

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Tekirdağ'da da fener alayı yürüyüşü yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda düzenlenen fener alayı yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı. Yelken Kulübü önünden başlayan yürüyüşe Süleymanpaşa Belediyesi mehteran takımı da eşlik etti. Sahil dolgu alanında gerçekleştirilen fener alayına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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