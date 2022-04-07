Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ziftin temizlik çalışmalarına başlandı.

Şantiyede görevli işçiler, sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde çalışma yaptı.

Arazide donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, dün, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.