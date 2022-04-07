  • BIST 2.338,54
  • Altın 913.351
  • Dolar 14.7519
  • Euro 16.0615
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ziftin temizlik çalışmalarına başlandı.
Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

Şantiyede görevli işçiler, sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde çalışma yaptı.

Arazide donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, dün, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buça'daki katliam iddialarına Bahçeli'den çok çarpıcı yorum07 Nisan 2022 Perşembe 11:14
  • Türkiye'nin imzaladığı 5 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de07 Nisan 2022 Perşembe 10:42
  • Kaşıkçı cinayetine ilişkin davada yeni gelişme!07 Nisan 2022 Perşembe 10:38
  • Bakan Akar'dan Ukrayna'dan tahliyeler için aciliyet vurgusu07 Nisan 2022 Perşembe 10:31
  • Rize’de ‘ezan şakası’ görüntüleri tepki çekti07 Nisan 2022 Perşembe 10:30
  • Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davası Suudi Arabistan'a devredildi07 Nisan 2022 Perşembe 10:23
  • Alkollü eşini eve götürmek için uğraşan kocayı 'şiddet uyguluyor' sanıp ihbar ettiler07 Nisan 2022 Perşembe 10:22
  • Engelli çocuklar zırhlı araçlarla şehir turu attı07 Nisan 2022 Perşembe 10:21
  • NATO'dan Ukrayna'ya desteğe devam açıklaması: Uçaksavar ve tanksavar gönderilecek07 Nisan 2022 Perşembe 10:19
  • İmza toplanıp apartmandan çıkarılan çift; binaya ateş edip, yöneticinin aracının camlarını kırdı07 Nisan 2022 Perşembe 10:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti