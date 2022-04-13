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Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışması yarın tamamlanacak

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan zifti temizleme çalışmalarının yarın sona ermesi planlanıyor.
Edirne'de asfalt şantiyesinden tarlalara akan zifti temizleme çalışması yarın tamamlanacak

Hasanağa köyü yakınlarında depolandığı havuzda meydana gelen sızıntıyla bölgeye yayılan ziftin temizlik çalışmalarında sona gelindi.

İş makineleri tarım alanlarına yayılan ziftin ardından, dere yatağındaki çalışmalarını da tamamladı.

Bölgedeki zift kırıntıları işçiler tarafından elle toplanıyor.

Temizlik çalışmalarının yarın tamamlanması planlanıyor.

Edirne'de 6 Nisan Çarşamba günü asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

Havuzdan sızmaya başladığı anlarda hava ve toprağın sıcaklığının düşük olması nedeniyle mika şeklinde donan ve akması belli bir noktada duran yaklaşık 1500 ton zift, yarısı ekili 10 dönümlük alana bir hat şeklinde yayılmıştı.

Firmanın ÇED raporu olmadan faaliyette bulunduğu belirlenmiş, toplanan ziftten alınan numune TÜBİTAK'a gönderilmişti.

Firmanın faaliyeti durdurulmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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