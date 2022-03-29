Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden dede, baba, anne ve oğul 4 kişi ölü bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'i hareketsiz olarak yerde yatarken gördü.

Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.

Valilik açıklama yaptı

Edirne Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir." denildi.

Akrabaları acılı

Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar, AA muhabirine husumetli oldukları kimseleri olmadığını söyledi.

Uçar ailenin kendi hallerinde iyi insanlar olduklarını ifade ederek, "Onlar hep işlerinde güçlerindeydi, hayvanlarına bakarlardı, o kadar. Beni yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye. Bir geldik buraya, beni de içeriye sokmadılar, ablamı da göremedim." dedi.

Mehmet Güner'in yeğeni Ramazan Keskin ise ailenin tamamının öldüğünü çok üzgün olduğunu belirtti.

Hasan Arıcı da husumetleri olacak bir aile olmadığını ifade ederek, "Herhangi bir şey duymadık. Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu. Kendi hallerinde insanlardı. Bunların belki paraları varsa, onlara zarar verdiyse bilemeyiz. 25-30 tane hayvanları var ama paraları var mı yok mu. Zaten yakında bir araba aldılar. Para olsa da arabaya bağladılar parayı. 400-500 bin liraya belki arabayı aldılar." diye konuştu.