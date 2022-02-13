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Edirne'de Ergene Nehri'nin debisi artarken Meriç ve Tunca düşüyor

Edirne'de, geçen hafta başında etkili olan sağanak ile coşan Ergene Nehri'nin debisindeki artış sürerken, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti.
Edirne'de Ergene Nehri'nin debisi artarken Meriç ve Tunca düşüyor

Uzunköprü ilçesinden geçen Ergene Nehri'ndeki su seviyesinin yükselişi devam ediyor.

DSİ, en son ölçümde debisi 258 metreküp/saniye olan nehir için ikaz durumunu "sarı alarm"dan "turuncu alarm" seviyesine yükseltti.

Taşkın nedeniyle binlerce dönüm çeltik arazisi sular altında kaldı.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanakların ardından geçen hafta debisi 5 kat artan ve 43 metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri'nin debisi 12 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Meriç Nehri'nin debisi de düşüşe geçti. Geçen hafta 352 metreküp/saniyeye kadar çıkan nehrin debisi son ölçümde 283 metreküp/saniyeye geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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