Edirne'de kar yağışı kent merkezinde etkili olmaya başladı

Dün öğle saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösterdi. Zaman zaman yoğunlaşan kar, bazı alanları beyaz örtüyle kapladı.

Kentin simgesi Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi ve tarihi köprüler kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Park halindeki araçların üzeri ve yollar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının tadını kar topu oynayarak çıkardı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu mevkilerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bu arada kar yağışı ilçelerde yüksek kesimlerde etkisini devam ettiriyor.

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının sabaha dek aralıklarla devam etmesi bekleniyor.