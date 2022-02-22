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Edirne’de kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde kahveye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 7 bin 276 lira idari para cezası kesildi.
Edirne’de kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerindeki bir kahvede kumar oynatıldığını belirledi. Polisin yaptığı baskında kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Polis, masada bulunan iskambil kağıtları ile 1580 lira paraya el koydu. İçeride ayrıca sigara ve alkollü içki tüketildiği tespit edildi. Kumar oynayan 4 kişiye ‘Kabahatler kanununa muhalefet’ suçundan toplam 7 bin 276 lira idari para cezası uyguladı.

İşletmeci T.S. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçu ile sigara ve alkollü içki kullandırtmaktan idari işlem başlatıldı. Ayrıca iş yerinin ruhsatının bulunmadığı da belirlendi.

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