Edirne'de memurları taşıyan servis minibüsünün lastiği patladı, 8 kişi yaralandı

Kent merkezinden Süloğlu ilçesine giden Ş.D. idaresindeki 22 BD 484 servis minibüsü, Musabeyli köyü yakınlarında lastiğin patlaması sonucu yoldan çıkıp tarlaya girerek durabildi.
Kazada araçtaki 8 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Edirne Sultan Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp kaza yerine gelerek Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'dan bilgi aldı.
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, AA muhabirine, kaza nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.
Araçtakilerin hafif şekilde yaralandıklarını belirten Ormankıran, "Rutin bakımları yapılmış, lastikleri yenilenmiş bir araç lastiği patlaması neticesinde şarampole düşüyor. 8 hafif yaralımız var. Sevindirici taraf ağır yaralıların olmaması. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim." dedi.
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