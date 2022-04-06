Edirne'de şantiye havuzundan sızan asfalt tarım alanına yayıldı

Edirne'de asfalt şantiyesi havuzundaki sızıntı nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplandı.

Firma yetkilileri sızıntının önüne geçmek için iş makineleriyle önlem almaya çalışırken tarım alanına sızan petrol bazlı kimyasal malzemenin üzerinden zaman zaman dumanlar çıktığı gözlendi.

Asfalt malzemesiyle kaplanan bazı buğday ekili alanlar zarar gördü. Çevreye yayılan asfalt, şantiye yakınındaki dereye de karıştı.

İş makineleriyle yapılan çalışma sonrası ziftin karıştığı derenin önüne toprak çekildi. Tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı

Öte yandan havuzda yaklaşık 1500 ton ziftin olduğu, havuzun patlaması sonucu buradaki asfalt malzemesinin bir kısmının çevreye yayıldığı öğrenildi.