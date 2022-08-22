Hırsızlar bu kez tarihi caminin musluklarını çalmak istedi. Edirne'de tarihi caminin muslukları çalınmak istendi, vatandaşların fark etmesi üzerine hırsız olay yerinden kaçtı.

Hırsızlar bu kez tarihi caminin musluklarını çalmak istedi. Edirne 'de tarihi cami nin musluk ları çalınmak istendi, vatandaşların fark etmesi üzerine hırsız olay yerinden kaçtı.

Edirne'de bir kişi, tarihi Eski Cami'nin musluklarını çalma girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi, 6 asırlık Eski Cami'nin ön kısmında yer alan şadırvandaki muslukları sökmeye başladı.

İki musluğu söken şahsı gören vatandaşlar, tepki gösterdi. Bunun ardından muslukları olay yerinde bırakan kişi, buradan ayrıldı.

Haber verilmesi üzerine camiye gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Musluklar, daha sonra cami görevlilerince yerine takıldı.

Kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.