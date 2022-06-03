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Efes'i deviren Galatasaray seriyi 5. maça taşıdı!

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 86-81 mağlup etti.
Efes'i deviren Galatasaray seriyi 5. maça taşıdı!

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 86-81 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın başında dış atışlardan 2 isabet bulan Galatasaray Nef'e boyalı alandan kaydettiği sayılarla karşılık veren Anadolu Efes, 4. dakikayı 11-10 önde geçti. Bu bölümden sonra 8-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 6. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 10-19. Sarı-kırmızılılar, oyuna kenardan dahil olan Ndour ile skor üretmesine rağmen Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Nef, Dee Bost'un basket ve faulden kazandırdığı sayılarla 12. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 27-25. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan ve farkı 5 sayıya kadar çıkaran sarı-kırmızılı takım karşısında Anadolu Efes, Dunston'ın pota altından kaydettiği basketle 19. dakikada skoru lehine çevirdi: 37-38. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümde Micic ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

İki takımın da çoğunlukla dış atışlardan skor ürettiği üçüncü çeyreği Galatasaray Nef, 66-64 önde tamamladı.

Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray Nef, Dee Bost'un isabetli dış atışıyla 36. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 82-74. Kalan bölümde pota altından skor üreten ve farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, sahadan 86-81 galip ayrıldı.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede beşinci ve son müsabaka, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 4 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, salonu tamamen doldurdu.

Müsabakanın 16. dakikasında Sadık Emir Kabaca ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan Shane Larkin yerde kaldı. Sol kaşı açılan milli oyuncu, saha kenarında uygulanan tedavinin ardından soyunma odasına götürüldü. Larkin'in kaşına dikiş atıldığı öğrenildi.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün ile Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de izledi.

Galatasaraylı basketbolcular, maçın ardından galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Galatasaray Nef: 86 - Anadolu Efes: 81

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal

Galatasaray Nef: Dee Bost 20, Trimble 7, Göksenin Köksal 10, Sadık Emir Kabaca 11, Blackshear 18, Ndour 12, Canaan 8, Canberk Kuş

Anadolu Efes: Larkin 17, Micic 23, Bryant 13, Singleton 12, Pleiss 2, Dunston 9, Buğrahan Tuncer 5

1. Periyot: 16-23

Devre: 42-43

3. Periyot: 66-64

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