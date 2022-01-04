Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki sis, drone ile görüntülendi

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti'nde, sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.
Göl çevresi ve Gölyaka Ovası'ndan dağların yamacına doğru uzanan sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu.
Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni kaplayan sis bulutu, drone ile görüntülendi.
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