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Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir odada çıkan yangın söndürüldü.
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, hastanenin kulak burun boğaz servisindeki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki hastalar tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 3 hastane personeli ile 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ortopedi servisinde tedavi gören hastalardan Bahattin Yıldız, gazetecilere, dumanların yükselmesiyle yangını fark ettiklerini ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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