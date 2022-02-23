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Ege'de Türk balıkçı teknelerine Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının 2 Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucu mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığını bildirdi.
Ege'de Türk balıkçı teknelerine Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

Komutanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Şubat saat 19.15'te Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş edildiği, mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığı kaydedildi.

112 Acil Sağlık ekipleri ile 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği bölgede Yunanistan unsurlarına rastlanmadığı belirtilen açıklamada, bacağından saçma ile hafif yaralanan kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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