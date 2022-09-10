Ege'de Yunan provokasyonu!

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki gemiye, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.

Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.