Eğitimci yazar İdris Göbütoğlu yeni kitabını Beypazarı’nda tanıttı

Beypazarı Belediyesi toplantı salonunda “Beypazarı Okuyor” programı düzenlendi. Düzenlenen programa eğitimci yazar İdris Göbütoğlu katıldı.

Ankara Beypazarı’nda düzenlenen programdaki söyleşiye eğitimci yazar İdris Göbütoğlu katıldı. “Beypazarı Okuyor” programına katılan Göbütoğlu “Paradoks Girdabı” adlı romanı hakkında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program Beypazarı Belediyesinin toplantı salonunda gerçekleşti. “Beypazarı Okuyor” adlı program kapsamında eğitimci yazar İdris Göbütoğlu söyleşiye katıldı. İdris Göbütoğlu yapmış olduğu konuşmada “Paradoks Girdabı” isimli romanı hakkında bilgi verdi. Göbütoğlu yazmış olduğu kitabı çeşitli ülkelerde görev yaparken kaleme aldığını aktardı.

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