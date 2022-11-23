"Eğitimde fark yaratan öğretmenler" Başkent'te ağırlanacak

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'da ağırlayacağı, eğitimde fark yaratan öğretmenler arasında, alanlarında başarılı çalışmalara imza atmış isimler bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan resmi ve özel kurum öğretmenlerin katılımıyla bugünden itibaren Ankara'da başlayacak.

Ankara'ya davet edilen öğretmenler ise öğrencilerinin öğrenme süreçlerine katkıları ve eğitim hayatındaki öncü rolleriyle dikkati çekiyor.

Batman'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Ekrem İnci, bu isimlerden biri.

İnci, öğrencilerine spor alanında eğitimler vererek ferdi ve takım sporlarında ulusal ve uluslararası birçok alanda derece almalarına öncülük etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek spor proje okulu Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 2021'de atanan Ekrem İnci'nin öğrencileri güreşte dünya birinciliği, judoda dünya dördüncülüğü, badmintonda dünya sekizinciliği, oryantiringde, atletizm ve judoda Türkiye birincilikleri kazandı.

Oryantringde Yılın Fair Play Ödülü de alan öğrenciler, farklı branşlarda çoğu il ve bölge derecesi olmak üzere 596 kupa ve madalya kazandı.

MİLYON AVROLUK BÜTÇELİ PROJELERE İMZA ATTI

Sivas'ta elektrik öğretmenliği yapan Adem Kaplan ise 34 yıllık meslek hayatı boyunca meslek lisesi öğrencilerine yönelik çalışmalar yürüttü.

Adem Kaplan'ın hazırladığı projeler Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansından hibe almaya hak kazandı. Bütçesi 1 milyon avroyu aşan bu projelerden verilen hibelerle Adem öğretmen görev yaptığı okula laboratuvarlar kazandırdı.

AB hibe projesi ile Sivas’ta bir Sanal Gerçeklik (VR) laboratuvarının kurulmasına da destek veren Adem öğretmen, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) uluslararası jürisi tarafından yapılan değerlendirmede 50 ülkeden gelen 800'ü aşkın başvuru arasından "2022 Yenilikçi Öğretme-Öğrenme Ödülleri" için finalist oldu.

İtalya'da ilk 3'ün belirleneceği final törenine ve ertesi gün yapılacak Metaverse Eğitim Kampı'na da sunum yapmak üzere davet alan Adem öğretmenin, NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) teklif çağrısında toplam bütçesi 740 bin Avro olan iki AB hibe projesi kabul edildi.

Adem Kaplan ayrıca, projeler aracılığıyla birçok meslektaşının yurt dışına çıkmasına ve iyi uygulama örneklerinin ülkeye aktarılmasına öncülük etti.

TEKNOFEST DANIŞMANLIKLARI İLE ÖĞRENCİLERE ÖNDERLİK ETTİ

Aydın'dan başkente davet edilen Almanca öğretmeni Cansel Akel, 2012 ve 2015 arasında yazdığı eTwinning projelerini öğrencileriyle yürüttü.

Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri alan Cansel öğretmen, 2013-2015 yılında İsveç, Danimarka, Hollanda, Polonya, Portekiz, Letonya, Romanya, İtalya, Macaristan ve Türkiye’den okulların ortak olduğu "Youth Without Borders" isimli uluslararası Comenius projesine öğrencileriyle dahil oldu.

TÜBİTAK 2204-A lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında Akel'in danışmanlığını yaptığı projeler, bölge birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve Türkiye dördüncüsü oldu.

"Yerel Alanda Kırsal Kalkınma" isimli projesi kapsamında, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı köyünde ilk kez köy ürünleri festivali düzenleyen Cansel öğretmen, buradaki 11 kadın için, ürünlerini ilk elden satabilmelerine yönelik "Yöresel Gıda Hazırlama" kursunun açılmasını sağladı. Proje sayesinde kadınlar, hem ürünlerini birinci elden satmayı öğrendi hem de yurt dışına ihracat yapmaya başladı.

TEKNOFEST'te akıllı ulaşım alanında geçen yıl danışmanlığını yaptığı proje Türkiye birincisi olan Cansel öğretmenin aynı yarışmadaki tarım teknolojilerine ilişkin projesi bu yıl ikinci seçildi.

Cansel öğretmenin, projelerde birlikte çalıştığı ekonomik imkanı yetersiz 4 öğrenci TEKNOFEST ve TÜBİTAK dereceleri ile çeşitli burslar elde etti.