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Eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken çok sayıda ilde eğitime de ara verilmesine yol açtı. İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler.
Eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

KONYA

Konya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde eğitime 13 Ocak Perşembe günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü ilk, orta, lise tüm okullarda yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı kaydedildi.

AĞRI

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eleşkirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ORDU

Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da eğitim ve öğretime 13 Ocak Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TUNCELİ

Tunceli’de etkili olan kar sebebiyle Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür,Ovacık ve Nazımiye İlçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

ARDAHAN

Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Hanak ve Damal'da tüm eğitim kurumlarında, Çıldır'da ise sadece Kurtkale bölgesindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini söyledi.

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