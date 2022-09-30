Eğitimler yeniden başlıyor

Pursaklar Belediyesi tarafından genç yetenekleri keşfetmek amacıyla kurulan Bilim Pursaklar’da yeni-eğitim öğretim dönemiyle birlikte ücretsiz hafta sonu eğitimleri yeniden başlıyor.

Pursaklar Belediyesi, bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle hizmete açtığı birbirinden farklı 6 atölyede bilimle tanışan 6-14 yaşları arasındaki çocuklar için Bilim Pursaklar atölyelerinde hafta sonu verilecek olan eğitimler için kayıt alma işlemlerine başladı.

ÇOCUKLAR BAŞVURABİLECEK

Bilim Pursaklar Atölyeleri çatısı altında; Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyeleri olmak üzere toplam 6 farklı atölyede ücretsiz olarak verilecek olan eğitimlere 6-8, 9-11, 12-14 yaş gruplarındaki çocuklar başvurabilecek.

TEKNOFEST KUŞAĞINI BEKLİYORUZ

Bilime, teknolojiye, mühendisliğe karşı ilgi duyan tüm öğrencileri Bilim Pursaklar Atölyelerine davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Tüm öğrencilerimizi, Teknofest kuşağımızı, Bilim Pursaklar’a bekliyoruz. Teorik, uygulamalı eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması ve benzeri eğitimlerin verileceği bilimsel keşif yolculuğunu kaçırmayın’’ dedi.