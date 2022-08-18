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Eğlence Dolu Vakit Geçirdiler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli bireylere yönelik kamp düzenledi. 25 engelli birey, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kampta geceleri ateş başında türküler söylerken, teleskopla yıldızları izledi.
Eğlence Dolu Vakit Geçirdiler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli bireylere yönelik kamp düzenledi. 25 engelli birey, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kampta geceleri ateş başında türküler söylerken, teleskopla yıldızları izledi. Katılımcılar ayrıca dev salıncak ve insan sapanında da heyecan dolu anlar yaşadı.

Doyasıya Eğlendiler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engellilerin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla yaz kampı düzenledi. 6'sı görme, 8'i bedensel, 11'i de zihinsel olmak üzere 25 engelli ve aileleri Palandöken Kayak Merkezi'nde kampa alındı. Etkili iletişim seminerlerinin verildiği kampta katılımcılar, görevliler nezaretinde ilk defa ata binmenin heyecanını yaşadı.

Ata Bindiler Türkü Söylediler

 Gece yakılan ateşin başında türküler söyleyen engelliler, Palandöken'de 2 bin 550 metre rakımdaki dev salıncak ve insan sapanına bindi. Görevliler gerekli güvenlik önlemi alırken, engelliler, kendilerini boşluğa bıraktı. Dakikalarca salıncakta sallanan engelliler, adrenalin dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Gündüz aktivitelere katılan engelliler, akşam saatlerinde de Palandöken'e kurulan teleskopla gökyüzünü izledi. Engelliler ayrıca kamp boyunca müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlendi.

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