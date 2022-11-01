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EGM ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Teşkilatı'nı 'uyuşturucu ticaretine göz yummak' ile suçlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
EGM ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu, son paylaşımında Emniyet Teşkilatı'nı uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu'nun paylaşımıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

"Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz"

EGM'den yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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