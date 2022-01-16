EGO filosuna 35 yeni otobüs daha eklendi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım filosu her geçen gün genişliyor. 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 15’i solo, 20 adedi ise körüklü toplam 35 yeni otobüs daha yoğun hatlarda seferine başladı.

Başkentlilere ileri teknolojiye sahip daha güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu her geçen gün genişletiyor.

2013 yılından sonra ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı mücadelesi sonrası satın alınan toplam 377 otobüsten 35’i daha teslim alındı.





HAZİRAN AYI SONUNA KADAR OTOBÜSLERİN TESLİMATLARI TAMAMLANACAK

Aşama aşama teslimatları gerçekleştirilen otobüslerden son olarak 15’i solo, 20 adedi ise körüklü olan toplam 35 yeni otobüs EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkentlilerin hizmetine sunuldu.

Ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler ve artan nüfus nedeniyle otobüs alımını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı ulaşım atağını sürdürmeye devam ediyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kredisi ve Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla alınan 301 otobüsün tamamını haziran ayı sonuna kadar envanterine katmayı planlayan EGO Genel Müdürlüğü, aralık ayında teslim alınan 85 otobüs ve BELKA A.Ş. tarafından elektrikli otobüse dönüştürülecek 22 otobüs de dâhil olmak üzere toplamda 377 yeni otobüsü Ankaralıların hizmetine sunmuş olacak.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, gelen talepler başta olmak üzere saha denetim elemanlarının yaptıkları gözlemler neticesinde yeni otobüsleri yoğunluk tespit edilen hatlara verdiklerini açıkladı:

“Kent içi toplu ulaşımı rahatlatmak ve toplu ulaşımla ilgili Ankara’mızın sorunlarını çözebilmek amacıyla göreve başladığımız andan itibaren kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile bir projeye başladık. Bu proje kapsamında 273 tanesi CNG’li, 28 tanesi ise dizel olmak üzere toplam 301 adet otobüs teslim edilmiş olacak. 2022 yılı haziran sonuna kadar bu araçların hepsi Ankara'ya ulaşmış ve Ankaralı hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak.”

TOPLU ULAŞIMDA ÖNCELİK CAN GÜVENLİĞİ

Toplu ulaşımda can güvenliğini önceleyen EGO Genel Müdürlüğü, son teknoloji ürünü otobüslerle engelli vatandaşların da rahat seyahat edebilmesini sağlıyor.

Alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme ekranları, anons sistemi ve çift girişli USB girişi bulunan otobüslerde ayrıca yaşlı, hamile ve engelli yolcular için geniş koltuk ve tekerlekli sandalyelere özel alanlar yer alıyor.

Güvenlik donanımı ile dikkat çeken otobüslerde araç takip sistemi, kameralar ve kayıt sisteminin de bulunduğunu belirten EGO otobüs şoförü Murat Karakılıç yeni alınan otobüslerin hem şoför hem de yolcular bakımından daha güvenli ve konforlu olduğuna dikkat çekerek, “Yeni CNG’li otobüslerin yakıt tüketimi çok iyi, çevre dostu aynı zamanda. Araçlarda engelli asansör kapakları eski araçlara nazaran çok daha kullanışlı ve trafikte daha rahat açıp kapatabiliyoruz. Engelli vatandaşlarımız otobüse daha rahat binebiliyor artık. 2022 model araçlarımızın fren sistemi de eski araçlara göre çok daha güvenli duruş sağlıyor ve de daha sessiz. Yeni araçlarımızda daha fazla kamera var. Bu bize hem içten hem de dıştan yolcu inip binerken güvenlik açısından kolaylık sağlıyor” sözleriyle otobüslerin özelliklerini anlattı.



Seferlere başlayan yeni otobüsleri kullanmaya başlayan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Necip Günay: “Yeni otobüsler çok güzel. Eski otobüsler de bu şekilde düzenlenirse çok daha güzel olur.”

-Hüseyin Balyemez: “Otobüsler olması gerektiği gibi çok iyi. Eski bir EGO emekçisi olarak yeni araçları tercih ediyorum.”

-Süleyman Karabay: “Ben 27 tane ülke gezdim. Şu anda Avrupa’da olmayan otobüs Türkiye’de var. Otobüsler çok güzel. Çevreye duyarlı, egzoz kokusu yok.”

-Serdar Yüksel: “Servisçi esnafı olarak bu otobüslerin çok daha çevreci ve daha iyi teknolojiyle donatıldığını görüyorum. Gerçekten daha rahat daha güvenli seyahatler yapıyoruz. Yeni otobüslerimizi çok beğendik, çok güzel. Bizleri böyle güzel otobüslerle seyahat ettirdiği için Mansur başkana çok teşekkür ederiz.”