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EGO şoförü için 'kasten öldürmeden yargılansın' talebi

Ankara'da, EGO otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada otobüs şoförü Yıldırım Çiçek'in 'kasten ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanması talep edildi.
EGO şoförü için 'kasten öldürmeden yargılansın' talebi

Sincan ilçesinde 22 Aralık 2021'de meydana gelen kazada, Yıldırım Çiçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsünün, kontrolden çıkarak bariyere çarptığı kazada Hatice Akcabayır yaşamını yitirirken, 34 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturmada Yıldırım Çiçek'in kanında sentetik uyarıcı 'amfetamin' tespit edilirken, kaza öncesinde şoförün telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan belirlendi. Yıldırım Çiçek hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Çiçek'in, Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 'konutu terk etmeme' adli kontrol talebiyle serbest olan Yıldırım Çiçek katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Söz alan müşteki avukatı, sanığın kaza anına kadar telefonuyla ilgilendiğini bu durumun kamera kayıtlarında sabit olduğunu belirterek, davanın 'taksirle ölüme sebebiyet verme' olarak değil 'kasten ölüme sebebiyet verme' şeklinde görülmesi talebinde bulundu.

Kazada iki bacağını da kaybeden Nurullah Çankal, "Ampute oldum. Sadece bacaklarımı kaybetmedim, iç organlarım da zarar gördü. Koluma platin takıldı. Şikayetçiyim ve en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yıldırım Çiçek'in 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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