Ehliyet özellikli kimlik kartı sahibi sayısı 3 milyon 31 bin 930'a yükseldi

Türkiye genelinde yaygınlaştırılan uygulamalarla ehliyeti olanların yüzde 60'ı yeni tip sürücü belgesi kullanırken, ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 3 milyon 31 bin 930'a yükseldi.

Türkiye, yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, o tarihten bu yana, ehliyetini yenileyen ya da ilk kez ehliyet alan 19 milyon 635 bin 692 kişi, "yeni tip sürücü belgesi" sahibi oldu.

Türkiye'de Nisan 2022 itibarıyla 32 milyon 321 bin 21 ehliyet sahibi bulunuyor. Buna göre, sürücülerin yüzde 60'ı yeni tip sürücü belgesi taşıyor.

66 milyondan fazla kişi çipli kimlik kartı kullanıyor

"Taklit edilemeyen görsel ve elektronik güvenlik" özelliklerine sahip yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına ise 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de başlandı.

TÜİK'in son verilerine göre 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda çipli kimlik kartı sahiplerinin oranı yüzde 78'e ulaştı.

Süreç içinde ülke genelinde yaygınlaştırılan uygulamayla bugüne kadar çipli kimlik kartı kullananların sayısı 66 milyonu geçti.

Yeni tip sürücü belgeleri çipli kimlik kartlarına yüklenebiliyor

Vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve yeni tip sürücü belgelerinin çipli kimlik kartlarına yüklenmesini içeren "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" ise 21 Eylül 2020'de hayata geçti.

Uygulamayla bugüne kadar yeni tip sürücü belgesine sahip 3 milyon 31 bin 930 kişi, ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti.

İsteğe bağlı işlem, nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak ücretsiz yapılabiliyor.

Pasaportların yüzde 57'si çipli

Sahteciliğin önlenmesi amacıyla çip barındıran polikarbon malzemeden üretilmiş ikinci nesil pasaportların kullanılmaya başlandığı 2 Nisan 2018'den bugüne kadar 7 milyon 639 bin 957 kişiye yeni nesil pasaport verildi.

Pasaport sahipleri içerisinde ikinci nesil pasaport kullananların oranı yaklaşık yüzde 57 oldu.