Ehliyet yenileme süresi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl uzatıldı

Ehliyet (sürücü belgesi) yenileme süresi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl uzatıldı. Peki, ehliyet yenileme son tarihi ne zaman, gerekli belgeler neler, ehliyet nasıl yenilenir? İşte detaylar:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü paylaştığı duyuru ile 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirme süresini 2 yıl uzattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır."

Peki, ehliyet yenileme son tarihi ne zaman, gerekli belgeler ne, ehliyet nasıl yenilenir? İşte tüm detaylar:

EHLİYET YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamadan sonra 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerin son yenilenme tarihi 31 Aralık 2024 olarak güncellendi.

EHLİYET NASIL YENİLENİR?

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler ehliyet yenileme randevusunu https://randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden veya ALO 199 çağrı merkezi üzerinden alabilir.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Vatandaşların ehliyetlerini yenileyebilmeleri için gerekli evraklar şu şekilde:

• Kimlik belgesi

• Sürücü sağlık raporu

• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

• Adli sicil belgesi (Elektronik ortamda kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden alınabilir.)

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetle değiştirecek olan vatandaşların ödeyecekleri ücret 13+2 TL toplamda 15 TL’dir. Yeni tip ehliyetlerini kaybetme veya çaldırma sonucunda yenilemek isteyen vatandaşların ödeyecekleri ücret 280+65 TL toplamda 345 TL’dir.

Enes Boyacı / İLKSAYFA