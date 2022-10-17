Ehliyet yenilemede sürücü sağlık raporu için kişisel sağlık bilgi formu nasıl doldurulur?

Ehliyet yenilemede başvuru öncesi sürücü sağlık raporu almalısınız. Ankara’da sürücü sağlık raporu nasıl alınır, nerden alınır, ücretli mi? Sürücü sağlık raporu için gereken kişisel sağlık bilgi formu nereden alınır, nasıl doldurulur?

Ülkemizde 1 Ocak 2016 tarihi öncesi düzenlenmiş eski tip sürücü belgeleri 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle geçerliliğini yitirecek. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere idari para cezası verilecek. Ehliyet yenilemek için öncelikle randevu alınması gerekiyor. Başkentte sene sonuna kadar ehliyet yenilemek için randevulara talep artmış durumda.

Ehliyet yenilemede başvuru öncesi “sürücü sağlık raporu” almamışsanız, işleminiz yarıda kalabilir. Peki Ankara’da sürücü sağlık raporu nasıl alınır, nerden alınır, ücretli mi? Sürücü sağlık raporu için gereken kişisel sağlık bilgi formu nereden alınır, nasıl doldurulur?

EHLİYET YENİLEME İÇİN SÜRÜCÜ SAĞLIK RAPORU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

2022 yılı ehliyet yenileme başvurusu için gereken sürücü sağlık raporu aile hekiminden alınabilir. Fakat aile hekimine gitmeden önce E-devlet üzerinden “Kişisel sağlık bilgi formu” doldurmanız gerekiyor. Sürücü sağlık raporu dahil tüm sağlık raporları için E-devlet üzerinde başvuru yapmanız gerekiyor.

KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİ FORMU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme belgelerinden birisi olan sürücü sağlık raporunu aile hekimliğinden alabilmek için “Kişisel sağlık bilgi formu” doldurulması gerekiyor.

İlk önce E-devlet sistemine https://www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden giriş yapın. Arama kısmına “Kişisel sağlık bilgi formu yazın” çıkan sonuçlardan “Kişisel sağlık bilgi formu (Sağlık Bakanlığı)” yazan adrese tıklayın.

Ardından açılan sayfada eğer daha önce oluşturduğunuz bir başvuru yoksa “Yeni başvuru” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada sizden bazı kişisel sağlık bilgileri istenecektir. Bu boşlukları uygun bir şekilde doldurun.

Sonrasında açılan sayfanın en alt kısmında bulunan onay kutusunu işaretleyip başvur seçeneğine tıklayın.

Belli zaman aralıklarıyla başvurunuzu kontrol ederek onaylanıp onaylanmadığını görebilirsiniz. Başvurunuz tamamlandıktan sonra aile hekimi veya devlet hastanesinden sürücü sağlık raporu alabilirsiniz.

Kişisel sağlık bilgi formu olmadan sürücü sağlık raporu alınamamaktadır.

EHLİYET YENİLELEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler ehliyet yenileme randevusunu https://randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden veya ALO 199 çağrı merkezi üzerinden alabilir.

EHLİYET YENİLEMENİN SON TARİHİ NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgesi olan vatandaşlar için ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyetler kullanılabilir fakat ehliyet yenileme randevularına talep arttığı için çabuk olmakta fayda var.

2022 YILI EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Vatandaşların ehliyetlerini yenileyebilmeleri için gerekli evraklar şu şekilde:

• Kimlik belgesi

• Sürücü sağlık raporu

• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

• Adli sicil belgesi (Elektronik ortamda kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden alınabilir.)

2022 YILI EHLİYET YENİLEME ÜCRET NE KADAR?

Eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetle değiştirecek olan vatandaşların ödeyecekleri ücret 13+2 TL toplamda 15 TL’dir.

Yeni tip ehliyetlerini kaybetme veya çaldırma sonucunda yenilemek isteyen vatandaşların ödeyecekleri ücret 280+65 TL toplamda 345 TL’dir.

Enes Boyacı / İLKSAYFA