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Ejder meyvesinin kilosu 80 TL

Adanalı Abdullah Sarılgan, iş yerini kapatıp arabasını satarak kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiriyor.
Ejder meyvesinin kilosu 80 TL

Kentte internet kafe işleten 49 yaşındaki Sarılgan, müşterilerin ilgisinin azalmasının yanı sıra Kovid-19'un da etkisiyle geçen yıl iş yerini kapattı.

Ne tür iş yapacağına dair araştırmalar yapan Sarılgan, internet dahil çeşitli ortamlarda ismini duyduğu ve rastladığı ejder meyvesine merak etti.

Araştırmalarının ardından evinin balkonunda üç ejder meyvesi fidanıyla deneme gerçekleştiren Sarılgan, fidanın kurumadan gelişmesi üzerine bu işi yapmaya karar verdi.

Sarılgan, meyveyi yetiştirmek için arabasını satarak eşinin ailesine ait Karaisalı ilçesine bağlı Kırıklı Mahallesi'ndeki arazisinde 120 bin lira masrafla bir dönümlük sera kurarak üretime başladı.

Hasadını yaptığı meyveden bu yıl 1,5 ton rekolte hedefleyen Sarılgan, tropikal meyve yetiştiriciliği konusunda yeni başlayacaklara yardımcı olabilmek amacıyla da Adana Tropikal Meyve Yetiştiriciliği Pazarlama ve Sosyal Kalkınma Kooperatifinin kurulmasına öncülük etti.

Çiftçiliği bilmeden başladı
Sarılgan, AA muhabirine, ailesinde çiftçilik yapan kimsenin olmadığını, kendisinin de çiftçiliği bilmeden serayı kurduğunu belirtti.

"Parana yazık etme, bu işi batırırsın." diyerek kendisini eleştirenlerin serayı gördüğünde şaşırdığını anlatan Sarılgan, her şeyi göze alarak kurduğu bir dönümlük serada yetiştirdiği ejder meyvesinin ilk hasadını gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"Üretimi artırmayı hedefliyorum"
Ejder meyvesinin bir yandan çiçek açarken bir yandan da meyve vermesi nedeniyle aralık ayına kadar hasat edilebildiğini aktaran Sarılgan, şöyle devam etti:

"Kısa süre önce ilk hasatta 80-100 kilogram ürün aldım. İkinci toplamamda 300 kilograma kadar çıktı. Bu sene rekolte 1,5 ton civarında olacak. Bir dönümde rekolte ikinci yılda 2,5-3 tona, üçüncü yılda 4 tona, dördüncü yılda 4,5-5 tona kadar çıkabiliyor. Şu an perakende fiyatı ortalama 80 lira. Serayı 2-3 dönüm daha büyütmeyi, üretimi artırmayı hedefliyorum."

Sarılgan, tropikal meyve yetiştiriciliğine yeni başlayacaklara yardımcı olabilmek amacıyla 7 kişiyle Adana Tropikal Meyve Yetiştiriciliği Pazarlama ve Sosyal Kalkınma Kooperatifini kurduklarını vurgulayarak, kooperatif aracılığıyla bu kişilere emeğinin ve ürününün boşa gitmemesi için destek olacaklarını, hem de tüketicinin daha ucuza bu meyveleri yemelerine katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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