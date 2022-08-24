Ekim alanını paylaşamayan mirasçılarda, öncelik üretim yapan variste olacak

Tarım Bakanlığı, miras yoluyla edinilen tarım arazilerinde devam eden üretimin aksamaması için yeni bir düzenlemeye gidiyor. Ekim alanını paylaşamayan mirasçılarda, öncelik üretim yapan kişide olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, miras tartışmalarından üretimin etkilenmemesi için harekete geçti. Yasal düzenleme geliyor...

Yeni düzenlemeyle ekili alanlar takibe alınacak. Bakanlığın görevlendireceği yetkililer, tarım alanlarındaki üretim durumunu kontrol edecek. Üretim yapıldığına karar verilirse ekili alan, toprağı işleyen variste kalacak.

Taslak halindeki düzenlemeye göre; üretim yapan varisten harç ve damga vergisi alınmayacak. Vergi muafiyeti ise süreli olacak.

Üretim teşvik edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce hisseli tarım arazilerinin masrafsız birleştirilmesi için bir düzenleme yapmıştı. Bakanlık, bu düzenlemenin devamı niteliğinde yeni bir uygulamaya gidecek.

Ekim alanlarını miras yoluyla edinen kardeşlerin üretimleri incelenecek. Tarım arazisini kullanma ve işleme hakkı, üretimi devam ettiren kardeşte olacak. Böylece, toprağın işlenmesi için teşvik sağlanacak.

720 bin hektar arazinin veraset intikali yapılacak

Veraset yoluyla bölünen tarım arazilerine verilen destek ödemesi de tek kişide toplanacak.

Düzenlemenin, yeni yasama yılında ele alınması planlanıyor. Teklif yasalaşırsa, yaklaşık 720 bin hektar arazinin veraset intikali yapılacak.