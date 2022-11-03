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Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan Ekim ayı enflasyon verisi 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak.
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren enflasyon verisi açıklanıyor. Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

AA Finans tarafından düzenlenen ankette; ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre; Tüketici Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

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