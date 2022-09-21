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Ekin Yüzme Havuzu Faaliyete Girdi

İnsan odaklı belediyecilik hizmetlerine devam eden Mamak Belediyesi, “Mamak Daha Güzel Olacak” diyerek faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 
Ekin Yüzme Havuzu Faaliyete Girdi

Mamaklıların beğenisini kazanan Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu’nun ardından Ekin Yüzme Havuzu da faaliyete geçti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin “Mamak’ta yüzme bilmeyen çocuk kalmasın” diyerek başlattığı yüzme havuzları projeleri bir bir hayata geçiyor. 5 bin 280 metrekarelik spor kompleksi içinde yer alan yarı olimpik havuzda dersler başladı. 

7-14 YAŞ ARASI 

7-14 yaş arası verilen eğitimlerle çocuklar, yüzme öğrenerek kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta yüzme kalmayan hedefimiz çerçevesinde çalışmalarımıza yıl boyunca devam edeceğiz. Çocuklarımızın yüzme başta olmak üzere yetenekleri doğrultusunda lisanslı spor yapmalarını sağlamak temel hedefimiz” dedi. 


 

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