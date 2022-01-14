Ekipler, Selahaddin amcanın evinin önüne engelli rampası yaptı

Yenimahalle ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Selahaddin Dilmen’e(63) Yenimahalle Belediyesi yardım eli uzattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dilmen’in evinin önüne engelli rampası yaptı.

Anadolu Mahallesi’nde müstakil bir evde oturan Dilmen, sinir uçları iltihaplanması, şeker hastalığı ve behçet hastalığından dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Tek başına yaşayan Dilmen, yürüme zorluğundan dolayı evine zor girip çıktığını belirterek, Yenimahalle Belediyesi’ne dilekçe verdiğini söyledi.

Sosyal hayatım için büyük bir adım

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Dilmen, “1967’den beri Yenimahalle’de yaşıyorum. Kronik rahatsızlıklarım var, yıllardır da yürüme zorluğu çekiyorum. Tekerlekli sandalyemi de Yenimahalle Belediyesi’nden almıştım. Tek başıma yaşıyorum. Bugün bu rampa benim sosyal hayatım için büyük bir adım olacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Fethi Başkan halkın adamı”

1967’den bu yana Yenimahalle’de ikamet ettiğini dile getiren Dilmen, “Fethi Yaşar göreve geldiği günden beri Yenimahalle çok değişti. Kendisi çok çalışıyor. Fethi Başkan halkın adamı. Bugün bunu engelli rampası yaptı diye demiyorum. Bir yurttaş olarak söylüyorum. Başkanımızdan çok memnunuz. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.