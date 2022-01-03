Türkiye'nin doğusunda, dondurucu soğuklarda karla kaplı alanlarda hizmet veren elektrik arıza ekipleri, vatandaşlara çetin kış şartlarında kesintisiz elektrik enerjisi sağlamak için zaman zaman atlarla karlı yolları aşıyor.

Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan Doğu Anadolu'da görev yapan elektrik arıza ekipleri, vatandaşın karanlıkta kalmaması için elektrik arızaları olan bölgeye snowtrack ve kar motorunun yanı sıra atlarla ya da karda yürüyerek ulaşıyor.