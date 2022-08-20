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Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı

ZONGULDAK'ta, gazinoya alınmayan Serkan Uzun (48), ekmek arasına sakladığı silahla garsonu bacağından vurdu. Olayı gören mekan sahibinin kardeşi Yunus Aydın (44) ise silahıyla ateş edip şüpheliyi ağır yaraladı.
Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı

Olay, dün gece, Kozlu ilçesindeki gazinoda meydana geldi. Mekana girmek isteyen Serkan Uzun, içeri alınmayınca evine giderek silahını aldı. Silahı elindeki ekmeğin arasına koyup tekrar gazinoya gelen Uzun, kendisini içeri almayan garson Tarık K.'nin bacağına ateş etti. Garson Tarık K. yaralandı. Olayı gören mekan sahibinin kardeşi Yunus Aydın ise kendi silahıyla ateş edip Serkan Uzun'u vurdu.

İhbar üzerine, adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan garson Tarık K. ve şüpheli Serkan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şüpheliyi silahla yaralayan Yunus Aydın ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus Aydın, bugün adliyeye sevk edildi.

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