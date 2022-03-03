Ekmek teknelerinin yanışını korku ve üzüntüyle izlediler

Yangın, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 3 katlı müstakil bir evin depo kısmında çıktı. Atık toplayıcılığı yaparak hayatını sürdürmeye çalışan Suriye uyruklu ailenin evinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
4 çocuklu aile, yangını fark edip, kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ailenin, atık toplamak için kullandığı 3 tekerli motosiklet ile depodaki atık plastikler yandı. 4 çocuğu ile kaldırıma oturan aile, ekmek teknelerinin yanışını korku ve üzüntüyle izledi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evi sarmadan alevleri söndürdü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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