EKO İKLİM Zirvesi başladı

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta, iklim değişikliği ve etkilerine dikkati çeken video gösterimi yapıldı, ardından konuya ilişkin çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirildi.

Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, büyükelçiler, eski devlet başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

10 ayrı alanda 321 konuşmacı

Zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirecek.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasını yapacağı zirvede, 10 ayrı alanda 321 konuşmacı yer alacak.

Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün de işleneceği zirvede, "Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" Togg da sahne alacak. Zirvede Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.

Zirve, 10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yapacak. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları fuarda sergilenecek.

Çevreci ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına ilişkin etkinliklerin yer alacağı fuarda oluşturulacak bir parkurda katılımcılara elektrikli bisiklet kullanımı imkanı verilerek bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanacak.

Zirvede, Anadolu Ajansı ve Medya-İş Sendikası iş birliğiyle iklim değişikliğinin etkilerini gösteren fotoğraflardan oluşan sergi de yer alacak.