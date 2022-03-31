EKO İKLİM Zirvesi'nde yeşil dönüşümde temiz enerjinin rolü tartışıldı

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Oturumu" gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirve kapsamındaki oturumun moderatörlüğünü Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli yaptı.

Kaleli Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yüzde 52'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu anımsatarak, elektrik üretiminde ise bu payın yüzde 25 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Jeotermal Enerji Derneği Genel Koordinatörü Elif Ferdal Karakaş, buradaki konuşmasında, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede ele alınması gereken en önemli konulardan birinin de "enerjide yeşil dönüşüm" olduğunu söyledi.

Karakaş, enerjide talep artışının, nüfus artışı ve kentleşme ile beraber arttığını belirterek, "Önümüzdeki 20 yılda küresel enerji talebindeki artışın Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre yüzde 48 olacağı düşünülüyor. Türkiye'de 2021'deki talep artışı 2020'ye göre yüzde 12'lerde. Büyümek ve gelişmek için daha fazla enerjiye ihtiyacımız var." dedi.

Emtia fiyat artışları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkilerin küresel enerji fiyatlarını yükselttiğini, tüm ülkelerin özellikle son dönemde bu değişimi deneyimlediğine dikkati çeken Karakaş, bu örnekler ışığında sürdürülebilir bir devlet için "enerji bağımsızlığı"nın çok önemli olduğunu ifade etti.

Karakaş, enerji sektöründe sıklıkla dile getirilen fosil yakıtların geleceğine ilişkin ise "Fosil yakıtlardan kademeli bir şekilde çıkış olacak, bu yakıtlar tükenmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş sanayicisi Amerika pazarını hedeflemeli

Ankara merkezli güneş enerjisi ekipman üreticisi ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı da temiz enerji dönüşümünde güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji ekipman üreticilerinin bu konuda büyük rolü olduğunu söyledi.

Yalı, Hindistan, Türkiye ve Güney Kore dışında Amerika'ya vergisiz güneş paneli gönderecek ülke kalmadığını belirterek, "Bulunduğumuz coğrafya Uzakdoğu'dan sonra en yüksek üretim kapasitesine sahip coğrafya. Geçtiğimiz yıl 1,3 gigavat güneş santrali kurduk, Amerika yılda 50 gigavat güneş santrali kuruyor. Küresel jeopolitik riskler ve salgın süreci tüm dünyada mal alım alışkanlıklarını değiştirdi. Çin'de büyük fabrikalarda ürettirip tek bir pazardan mal alma düşüncesinin tüm dünyada değiştiğini görüyoruz. Daha dağıtık, daha orta ölçekli sanayicilere dağılan mal alma alışkanlığı gelişti dünyada. Fotovoltaik güneş paneli üreticileri olarak demir-çelik sektörünün ihracat başarı hikayesini biz de yazabiliriz diyoruz. Güneş paneli üreticileri olarak hücre üretiminde kapasitemizi artırmamız ve sertifika süreçlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Sanayicimiz bu sertifika çalışmalarını tamamlayıp Amerika pazarını hedeflemelidir." ifadelerini kullandı.