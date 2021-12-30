Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 97,6 oldu.

Ekonomik güven endeksi kasım ayında 99,3 iken aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 97,6 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 68,9 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 110,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 118,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 121,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 90 değerini aldı.