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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 3,3 gerileyerek 93,6 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta 96,7 iken haziranda yüzde 3,3 azalarak 93,6 değerine düştü.

Tüketici güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 6,2 azalarak 63,4 oldu.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 2,2 azalışla 104,6'ya düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 düşerek 119,6'ya, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 azalarak 118,7'ye gerilerken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artışla 83'e yükseldi.

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