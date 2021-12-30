  • BIST 1.919,03
  • Altın 733.58192
  • Dolar 12.8046
  • Euro 14.5399
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 97,6 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks kasımda 99,3 iken aralıkta yüzde 1,8 gerileyerek 97,6'ya düştü. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi geçen aya göre aralıkta yüzde 3,1 azalarak 68,9, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 düşüşle 110,1, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 gerileyerek 118,8 değerini aldı.

Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azalışla 121,5'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,9 düşüşle 90'a geriledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bankacılık sektörünün aktifleri 9 trilyon liraya dayandı29 Aralık 2021 Çarşamba 16:47
  • Merkez Bankası günlük kur seviyesi ile altın fiyatını açıkladı29 Aralık 2021 Çarşamba 12:45
  • Bankacılık sektörü 2022'de ülke ekonomisini desteklemeye devam edecek29 Aralık 2021 Çarşamba 11:24
  • Otomatik yapılandırılan GSS prim borcunda son üç gün29 Aralık 2021 Çarşamba 11:03
  • TCMB 2022 yılı para ve kur programını yayınladı29 Aralık 2021 Çarşamba 10:13
  • Borsa güne düşüşle başladı29 Aralık 2021 Çarşamba 10:00
  • Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi29 Aralık 2021 Çarşamba 09:59
  • BİM'den indirim açıklaması29 Aralık 2021 Çarşamba 09:57
  • BDDK’dan 13 bankaya 50’şer bin TL 'kredi' cezası29 Aralık 2021 Çarşamba 09:56
  • Merkez Bankası'ndan açıklama geldi! Altını olanlara müjde: Destek kararı29 Aralık 2021 Çarşamba 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti