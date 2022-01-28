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Ekonomik güven ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 2021 Aralık ayında 98,2 iken, 2022 Ocak ayında yüzde 2.7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.
Ekonomik güven ocakta arttı

Ekonomik güven endeksi 2021 Aralık ayında 98,2 iken, 2022 Ocak ayında %2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre 2022 Ocak ayında tüketici güven endeksi %6,2 oranında artarak 73,2 değerini, reel kesim güven endeksi %1,6 oranında artarak 111,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 120,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında artarak 124,4 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %5,0 oranında azalarak 85,5 değerini aldı.

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