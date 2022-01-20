Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi

VERGİ Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi görüşüldü. Teklifin görüşmeleri sırasında milletvekilleri grupları adına görüşlerini dile getirdi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, zamları eleştirerek, "AKP iktidarında adeta lapa lapa zam yağıyor. 'Dolar düştükten sonra fiyatlar düşecek' diyordunuz. Dolar düştükten sonra doğal gazdan elektriğe, kömürden benzine hemen hemen her şeye zam geldi" dedi.

KASKLI PROTESTO

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti gündeme taşımak için kask takarak kürsüye çıktı. Şeker, "Ben buraya beyaz önlükle gelmek isterdim ama sağlıkta şiddeti ve sağlıkta cinayetleri protesto etmek adına beyaz kask eylemi yapıyor, sağlıkçılar. Onlara destek olmak için beyaz kaskla geldim. Daha üç gün önce hamile hemşire yerlerde tekmelendi. Saldıranlar serbest kaldı; ancak kamuoyu baskısıyla tutuklandı. Bugün İstanbul Kartal'da hemşire Ömür Erez görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, enflasyon rakamlarına dikkat çekerek, "Hükümetin son dönemde memleketi içine düşürmüş olduğu iktisadi girdaba dair muhalefetin eleştirilerine kullandığı bir cevap verme algoritması var. Bu cevap verme algoritmasını duyuyoruz ama sizin şöyle bir zorluğunuz var: Muhalefet uzun iktidarlarda, iktidarın denemeye çalıştığı her alternatif çözümü tenkit eder. Sonuçlarını görme imkanıyla bir dahaki sefere daha kuvvetli tenkide imkan kazanır. Siyasi talihiniz başta çok iyiydi, sizin talihiniz memleketin talihi olabilirdi. 2002'de AK Parti enflasyonla bir memleket teslim aldı. İşsizlikle aldı, faizle aldı, demokrasi standartları bozulmuş bir ülke aldı, yoksullukla aldı, yasaklarla aldı, kalkınma problemleriyle aldı, üretim problemleriyle aldı ülkeyi. Eğitimin kalitesizliğiyle aldı ülkeyi, üretimde rekabet gücümüzün azlığıyla aldı ülkeyi, iş gücümüzün niteliksizliğiyle aldı ülkeyi, cari açıkla aldı ülkeyi, borçla aldı ülkeyi, hazinesi zayıf aldı ülkeyi, bankaları kuvvetsiz aldı ülkeyi ve 'Bütün bunların üzerinden ben gelirim' kararlılığıyla teslim aldı ülkeyi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Buna göre; Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, vergi mükelleflerinin, yeniden değerleme imkanları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerekçesiyle yeniden düzenlenecek. 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması amaçlanıyor. Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi öngörülüyor.

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yabancı paralarını Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi düzenleniyor.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

AK Parti'nin verdiği önergeyle, teklifin 2'nci maddesinin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk Lirası'na çevirecek Kurumlar Vergisi mükelleflerinin dönüşüm esnasında oluşabilecek kambiyo zararları nedeniyle olumsuz etkilenmeleri önlenecek. Gerek yabancı paraların gerekse altın hesaplarının Türk Lirası'na dönüşümü esnasında yabancı paraların veya altın hesabının değerlemesinden bir zarar oluşması halinde bu zararın kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilmesine olanak verildi.