EKPSS 95 bin adayın katılımıyla 81 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 24 Nisan'da 81 ilde 94 sınav merkezinde gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) 95 bin 17 adayın katılacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EKPSS’ye ilişkin bilgileri paylaştı.

Herkes için her yerde olma ilkeleri gereği adayların sınavlara erişimini kolaylaştırmak için çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Aygün, "EKPSS'yi 81 ilde 94 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. EKPSS, sınava katılacak aday sayısına oranla en fazla sınav görevlimizin görev alacağı sınav olma özelliğini taşıyor. 95 bin 17 adayımızın katılacağı sınav için 68 bin 90 kişi görev alacak. EKPSS için 1470 bina ve 21 bin 139 sınav salonu kullanılacak." dedi.

"Adayların engel durumlarına göre ek süre verilecek"

Adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulanacağını belirten Aygün, 3 bin 896 adayın işitme-1 testinden, 16 bin 854 adayın zihinsel engelli testinden ve 74 bin 267 adayın ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava gireceğini bildirdi.

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adayların başvurduğunu anlatan Aygün, şu bilgileri verdi:

"Sınava ortaöğretim grubunda 58 bin 849 aday, lisans grubunda 18 bin 319 aday, ön lisans grubunda 17 bin 849 aday başvurdu. EKPSS'ye başvuran adayların engel grupları, genel engelliler (bedensel, süreğen hastalık, dil ve konuşma bozukluğu, ruhsal ve duygusal, yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/öğrenme güçlüğü gibi) görme engelliler, işitme engelliler ve zihinsel engelliler olarak ayrıldı. EKPSS'ye süreğen hastalığı olan 24 bin 700 aday, bedensel engelli 19 bin 15 aday, zihinsel engelli 16 bin 855 aday, görme engelli 12 bin 316 aday, işitme engelli 9 bin 770 aday, dil ve konuşma bozukluğu olan 280 aday, diğer engel gruplarından ise 12 bin 81 aday başvurdu.

Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek."

"Adaylarımıza uygun sınav ortamını sağlıyoruz"

Adaylara, engel gruplarına göre uygun sınav ortamını sağladıklarını belirten Aygün, "EKPSS'ye giren engelli adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Tekli salonda 15 bin 336 aday, toplu salonda 79 bin 681 aday sınava girecek." bilgisini verdi.

EKPSS'de adayların eğitim ve engel gruplarına göre ve 9, 16, 18 punto kitapçık hazırlandığını aktaran Aygün, "3 testten 27 farklı soru kitapçığı hazırlandı. 9 punto kitapçık 80 bin 763 adet, 16 punto kitapçık 3 bin 350 adet ve 18 punto kitapçık 1836 adet basıldı. Sınav süreçlerinde 9 bin 68 adayımız okuyucu, 12 bin 893 adayımız ise işaretleyici yardımı alacak." diye konuştu.

ÖSYM Başkanı Aygün, 2022-EKPSS'ye katılacak tüm adaylara başarı, sınav görevlilerine kolaylıklar diledi.

EKPSS Pazar günü saat 10.15'te yapılacak, sınav sonuçları ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.