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Ekrem İmamoğlu: Boğaz ulaşımı durdu

İstanbul'daki kar yağışı etkisini sürdürürken İBB Başkanı İmamoğlu Boğaz'daki ulaşımın durduğunu söyledi.
Ekrem İmamoğlu: Boğaz ulaşımı durdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) karın etkisi altındaki İstanbul'daki gelişmeleri aktardı. Cumartesi günü karın yoğun yağmasını beklediklerini ifade eden İmamoğlu, İstanbulluların programlarını iptal etmesini talep etti. "Hava koşullarına hazırlıksız yakalandığınız noktada başkalarının da hayatlarını tehlikeye atabilirsiniz" diye belirten İmamoğlu, "Çok zaruri olmadıkça vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar" diye uyardı.

Boğazdaki görüş mesafesinden dolayı şehir hatlarının da hizmet veremediğini ifade eden İmamoğlu, "Toplu taşıma konusunda daha önce de ifade ettiğimiz gibi raylı sistemler gece 2’ye kadar İETT hatlarımız devam ediyor. Gece saat 00.00’a kadar devam edeceğini duyurduğumuz şehir hatlarıyla ilgili ne yazık ki liman başkanlığının özellikle görüş mesafesi ve diğer fırtına hassasiyetlerden dolayı boğaz hattındaki ulaşımı durdurduğunu da buradan beyan edelim.

Bir gelişme olursa sizlerle bunu paylaşacağız. Şu anda şehir hatları hizmet veremiyor. Sadece T5 hattımızda Alibeyköy-Eminönü hattında bir kısım özellikle raylardan enerji alan bir hat olduğu için kar yığıntısı oluşan noktalardaki kesintiden ötürü orada bir sıkıntı yaşanıyor. Ama o hatta da İETT’miz otobüs seferlerimiz bu mağduriyeti gidermek için ek seferlerle vatandaşlarımızı destekliyorlar" diye konuştu.

'EVİNİZDE KALIN, TOPLU TAŞIMA KULLANIN' 
İmamoğlu vatandaşları, "Bugün yağış devam edecek belli aralıklarla dönme dönem durmuş olması vatandaşlarımızı lütfen aldatmasın. Yola çıktığınız noktada hiçbir şey olmayabilir birkaç kilometre ileride sizi kar karşılayabilir. Hava koşullarına hazırlıksız yakalandığınız noktada başkalarının da hayatlarını tehlikeye atabilirsiniz. Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın çünkü cumartesi bu 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin. Evinizde kalın, toplu taşıma kullanın" diyerek uyardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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