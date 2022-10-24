Ankara’da başlatılan El Nusra operasyonundan sonra El Nusra terör örgütünün ne olduğu merak edilmeye başlandı. El Nusra terör örgütü mü, nedir, ne zaman kuruldu, amacı ne, lideri kim? İşte detaylar:

Ankara’da başlatılan operasyonla birlikte El Nusra terör örgütü diğer adıyla Heyet Tahrir el-Şam merak konusu oldu. Peki, El Nusra nedir, terör örgütü mü, ne zaman kuruldu, amacı ne, lideri kim? İşte tüm detaylar:

EL NUSRA NEDİR? NE ZAMAN KURULDU?

El Nusra pekçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de terör örgütü olarak kabul edilen Suriye merkezli bir gruptur. Terör örgütü El Nusra cihatçı ve silahlı bir terör örgütüdür. El Nusra terör örgütünün amacı Suriye’de hükümeti devirmek ve bölgede bir İslam devleti kurmaktır. El Nusra 23 Ocak 2012 tarihinde internet üzerinden kurulduğunu duyurmuştur.

AMACI NE? LİDERİ KİM?

El Nusra 28 Temmuz 2016 tarihinde el-Kaide’den ayrılıp isim değişikliği yaparak ismini Şam Fethi Cephesi yaptı.

Yeni ismiyle beraber örgüt amaçlarının ‘Suriye devrimini savunma’ olduğunu iddia etti. 28 Ocak 2017 tarihinde örgüt diğer birçok selefi cihatçı örgütle birleşerek Heyet Tahrir el-Şam ismiyle yeni bir örgüt kurdu. Yeni kurulan bu örgütün ve eski adıyla El Nusra örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Celvani oldu. El Nusra ve yeni adıyla Heyet Tahrir el-Şam Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.

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