  • BIST 2.035,11
  • Altın 840.435
  • Dolar 13.7904
  • Euro 15.6168
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Elazığ'da Eren- Kış operasyonu başlatıldı

Elazığ'da 870 personelle Eren Kış -26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz operasyonu başlatıldı.
Elazığ'da Eren- Kış operasyonu başlatıldı

Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Elazığ İlinde “EREN KIŞ-26 (ELAZIĞ-KURŞUNLU) ŞEHİT J.YB. ALİM YILMAZ” Operasyonu başlatıldı. 

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (870) personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığ'da Eren- Kış operasyonu başlatıldı23 Şubat 2022 Çarşamba 10:20
  • Karadeniz'de çığ riski arttı, uyarı geldi23 Şubat 2022 Çarşamba 10:01
  • Tuzla'da yanan iplik fabrikasındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı23 Şubat 2022 Çarşamba 10:00
  • Baskından kaçıp çatıya çıkan kumarbaz: Telefon çekmediği için çatıya çıktım23 Şubat 2022 Çarşamba 10:00
  • Hırsızlar girdikleri dairede bir şey bulamayınca kapıyı çaldılar23 Şubat 2022 Çarşamba 09:58
  • Apartman sakinlerini bıktırdı; fotoğrafının olduğu hırsız var afişlerini yırttı23 Şubat 2022 Çarşamba 09:56
  • Hollanda'da Apple'a verilen ceza 25 milyon avroya yükseldi23 Şubat 2022 Çarşamba 09:51
  • Enerji sektörü kaynaklı küresel metan emisyonları resmi rakamlardan yüzde 70 fazla23 Şubat 2022 Çarşamba 09:49
  • Kanada'dan Ukrayna'daki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan Rusya'ya yaptırım kararı23 Şubat 2022 Çarşamba 09:49
  • Ukrayna yedek askerleri göreve çağırıyor23 Şubat 2022 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti