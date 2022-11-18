  • BIST 4.507,24
  • Altın 1055.964
  • Dolar 18.6161
  • Euro 19.3168
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Elazığ'da tur minibüsü şarampole uçtu

Elazığ’da bir tur minibüsünün şarampole uçması sonucu 20 kişi yaralandı.
Elazığ'da tur minibüsü şarampole uçtu

Karadeniz turundan dönen minibüs, Elazığ’da şarampole uçtu. Kazada minibüs içerisinde bulunan 20 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ - Malatya karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 BKR 87 plakalı minibüs, Karadeniz turundan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4’ü Malatya’ya 16’sı ise Elazığ’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taksim bombacısının ifadesi ortaya çıktı18 Kasım 2022 Cuma 01:57
  • Ankara'da kamyoncu ile taksicinin inatlaşması trafikte tehlike yarattı18 Kasım 2022 Cuma 01:25
  • Gazze'de apartman yangını: 21 ölü18 Kasım 2022 Cuma 01:14
  • İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi17 Kasım 2022 Perşembe 16:54
  • Kızılay Sakarya'da bomba paniği yaşandı17 Kasım 2022 Perşembe 15:49
  • Beyoğlu saldırganı ifadesinde saldırıyı nasıl planlandığını itiraf etti17 Kasım 2022 Perşembe 15:32
  • MSB şehit haberini duyurdu: P.Uzm. Çvş. Sinan İnak şehit oldu17 Kasım 2022 Perşembe 15:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Milli ve yerli bir duruş17 Kasım 2022 Perşembe 14:31
  • Karaismailoğlu: Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında lojistik hazırlıklarımızı tamamladık17 Kasım 2022 Perşembe 13:12
  • 81 ilde düzensiz göçe yönelik 'Huzur-2022/11' uygulaması17 Kasım 2022 Perşembe 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti